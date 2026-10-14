Savaş her yerde
Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ortaklığımızın yeni enerjiye ihtiyacı var
Brüksel’de düzenlenen AB-Türkiye İş Dünyası Zirvesi’nde, iki taraf arasında 350 milyar dolara yaklaşan ticaretin geleceği konuşuldu. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden ortak üretime, enerji güvenliğinden lojistiğe kadar birçok alanda yeni bir iş birliği dönemine ihtiyaç olduğu vurgulandı. DEİK Başkanı Nail Olpak, 'Avrupa'da üretildi' yerine 'Avrupa ile birlikte üretildi' yaklaşımını öne çıkararak Türkiye ile Avrupa’nın küresel rekabete birlikte hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.
Karadeniz ve Hürmüz'de gemiler hedefte
Karadeniz ve Hürmüz Boğazı’nda art arda yaşanan olaylar, uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Saldırıların sorumlularına ve olayların ayrıntılarına ilişkin belirsizlik sürerken, bölgedeki gemi trafiği ve mürettebatın güvenliği yakından takip ediliyor.
Galatasaray direnemedi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında RAMS Park’ta konuk ettiği Barcelona’ya farklı mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Batrakov’un golüyle öne geçip umutlansa da İspanyol ekibi; Cancelo, Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi ile farka gitti. Aslan, Devler Ligi’nde çıktığı ikinci maçtan da puan alamadı.