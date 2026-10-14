Avukatların tüm adliye işlemleri tek CELSE'de

Adalet Bakanlığı, avukatların yargı hizmetlerine erişimini kolaylaştıran CELSE Mobil Uygulaması'nda pek çok yeniliğe gitti. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem, avukatların birçok işlemi adliyeye gitmeden yapmasını sağlıyor. Avukatlar, vekili oldukları dosyaların evraklarını telefonlarından inceleyebiliyor. Davalardaki gelişmeleri anlık bildirimlerle öğrenebiliyor. Duruşma ve keşif tarihlerini tek ekrandan takip edebiliyor.

DURUŞMA SIRASI TELEFONDAN GÖRÜLECEK

CELSE'nin duruşma takip özelliğiyle mahkemelerin günlük duruşma listeleri görüntülenebiliyor. Tamamlanan duruşmalar ve sırada bekleyen işler görülebiliyor. Böylece avukatlar kendi duruşmalarının ne zaman başlayacağını takip edebiliyor. Uygulamaya eklenen ajanda özelliği, duruşma ve keşif tarihlerini telefon takvimiyle eşleştirebiliyor. Mahkeme hâkiminin izin bilgilerine de ulaşılabiliyor.

MAZERET VE E-DURUŞMA TALEBİ

Avukatlar, duruşmaya katılamayacakları durumlarda mazeret bildirimlerini uygulamadan gönderebiliyor. Uygun mahkemelerde e-Duruşma talebinde de bulunabiliyor. Talebin hâkim tarafından kabul edilmesi hâlinde duruşmaya çevrim içi katılım sağlanabiliyor.

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