Çiftçi’den Maraş’taki operasyona inceleme

Önceki gün Kahramanmaraş’ta DEAŞ’a yönelik bir operasyon düzenlendiği açıklanmış ve gözaltındaki isimlerden birisinin de yazar Kul Sadi Yüksel olduğu belirtilmişti. Basın yayın organlarınca da operasyon haberlerinde Yüksel’in ters kelepçeli görüntüleri yayınlanmıştı. Yine operasyon kapsamında ele geçirilen dökümanlar arasında Seyyid Kutub’a ait bir kitap sergilenmişti. DEAŞ’a yönelik eleştirileri ile tanınan Kul Sadi Yüksel’in böyle bir operasyonda gözaltına alınması ve Seyyid Kutub kitabının örgütsel dökümanmış gibi gösterilmesi tepki çekmişti. Ancak gerçek dün ortaya çıktı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının, o gün biri DEAŞ’a olmak üzere iki ayrı operasyon düzenlediği, Yüksel’in bir yayınevi ile alakalı olarak gözaltına alındığı bildirildi. İki ayrı operasyona ilişkin haber ve görüntülerin birlikte servis edilmesiyle tam bir iletişim kazası yaşandığı öğrenildi.

MÜFETTİŞLER İNCELEYECEK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kamuoyunda tepki çeken görüntülere kayıtsız kalmadı. Çiftçi, operasyon görüntüleri ve basına yansıyan sunum biçimiyle inceleme talimatı verdi. Mülkiye müfettişlerinin yapacağı incelemenin ardından sorumluluk ve varsa ihmal iddialarına ilişkin değerlendirme yapılacak.

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