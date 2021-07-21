Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınması için gayret sergileyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katıldı. Erdoğan'ın bayramlaşma konuşmasında yaptığı açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

2023 hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyoruz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer boşa çıkartıyoruz. Demokraside elde ettiğimiz kazanımları geriye götürme çalışmaları beyhudedir. Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır.

"Yeni varyantların pençesine düşmedik"

Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, kurallara uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum. Salgın, sıkıntılar yanında pek çok fırsat penceresi de açtı. Ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için yoğun gayret içerisindeyiz.

REKLAM

"Artık Kuzey-Güney Kıbrıs yoktur"

Artık Kıbrıs Türklerinin tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Kısır döngüyü sürdürmek için nedenimiz kalmamıştır. Artık bizim için Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Egemen devlet üzerine kurulu çözüm önerilerini destekliyoruz.

"Kıbrıs Türk Devleti için çabalayacağız"

Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.https://t.co/w6WZgMuebr REKLAM July 21, 2021

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkamızdan yazılar kirli senaryoları birer birer boşa çıkartıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma programına katıldı. Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Karşılaştığımız her engeli, önümüze kurulan tuzakları, arkamızdan yazılan kirli senaryoları birer birer boşa çıkartıyoruz. Demokraside elde ettiğimiz kazanımları geriye götürme çalışmaları beyhudedir.' BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



