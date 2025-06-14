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Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

22:4114/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Erdoğan, LGS'nin öğrencile ve aileleri için hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, LGS'nin öğrencile ve aileleri için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın LGS'ye öğrencilere başarılar dileyerek, "Rabb’im zihin açıklığı versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarın sabah LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah LGS’ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin."




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