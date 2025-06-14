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Nüfus müdürlükleri açık: Yarın LGS günü

Nüfus müdürlükleri açık: Yarın LGS günü

04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için yarın 1 milyondan fazla öğrenci daha iyi bir lise için ter dökecek.

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirilecek. Toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı sınava, katılım zorunluluğu bulunmuyor. Türkiye saati ile saat 09.30'da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

YKS GÜNÜ DE AÇIK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sınav günlerinde kimliğini unutan ya da kaybeden öğrencilerin mağdur olmaması için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyurdu. Bu kapsamda yarınki LGS sınavı nedeniyle nüfus müdürlükleri 07.30-12.30 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı uygulama, 21-22 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de geçerli olacak.



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