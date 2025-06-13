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MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav giriş belgelerini yayımladı

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav giriş belgelerini yayımladı

23:5513/06/2025, Cuma
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
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Adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşabilecek.
Adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgeleri erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgeleri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.



#Mİlli Eğitim Bakanlığı
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