Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Haniye'nin ailesi ile görüştü

İsmail Haniye - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör devleti İsrail'in Tahran'da şehit ettiği Hamas Siyasi Büro Şefi
İsmail Haniye
'nin ailesi ile telefonla görüşerek taziyelerini sundu.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin eşi ve çocuklarına başsağlığı dileyerek duyduğu derin üzüntüyü iletti.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti"
denildi.
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1 saat önce