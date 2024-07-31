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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Haniye'nin ailesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör devleti İsrail'in şehit ettiği Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ailesi ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Lokman Özdemir
15:47 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:03 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Haniye - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Haniye - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör devleti İsrail'in Tahran'da şehit ettiği Hamas Siyasi Büro Şefi
İsmail Haniye
'nin ailesi ile telefonla görüşerek taziyelerini sundu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin eşi ve çocuklarına başsağlığı dileyerek duyduğu derin üzüntüyü iletti.



İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti"
denildi.

Şehit Haniye ve eşi


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#Recep Tayyip Erdoğan
#İsmail Haniye
#Hamas
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