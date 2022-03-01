Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ülkelerine çağrı: Ukrayna'nın üyeliği için gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye-Kosova arasındaki süreci değerlendirme imkanımız oldu. Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk.

Firmalarımız enerji sektörü başta olmak üzere birçok alanda Kosova'daki yatırımlarını artırmaya hazırdır. Ticaret hacmimiz salgına rağmen geçen yıl 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye, Kosova'nın tüm komşuları ile iyi ilişkiler geliştirmesini istemektedir. Bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir.

REKLAM

(Kosova'da FETÖ'yle mücadele) Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor.

Osmani'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin halkı ve kurumlarına bize verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Kosova'nın sesi çıkmadı uluslararası arenada. Türkiye bize bu konuda yardımcı olmuştur. Özellikle Başkan Erdoğan'ın bizzat verdiği desteği bugün tekrar hatırladık. Kosova ve Kosova halkı adına sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Ukrayna'da olayları gördüğümüzde doğal olarak düşünüyoruz ki Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler de çok değerledir. Aramızdaki yakın iş birliği daha da derinleşecek. Eğitim, sağlık, ekonomi olarak birçok alanda iş birliğimiz genişleyecek.

REKLAM

Pandemi döneminde Türkiye'nin Kosova'ya verdiği destek de çok önemliydi. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna halkına vermiş olduğu desteği de takdir ediyorum. Bu durum kıtamız için çok zor bir durumdur. Rusya'nın amaçları bellidir. Rusya'nın amaçları sadece Ukrayna'ya yönelik değildir. Rusya Batı Balkanlar'da istikrarsızlık amaçlıyor. İstikrarsızlık içinde olan bir Balkan tüm ülkeler için sorun teşkil edecektir. Balkan ülkelerinin barışının bozulmasına izin vermemiz gerekiyor. Sırbistan, Rusya'dan destek alarak bu şekilde ilerlemeye çalışıyor. Belli ki Rusya'nın amaçları bu yöndedir. Bu konuda kararlı şekilde hareket etmemiz gerekiyor.

Bizim müttefiklerimiz bizi asla yalnız bırakmadı. Özellikle en önemli müttefikimiz Türkiye bize hiçbir zaman sırtını dönmemiştir. Aramızdaki iş birliğini daha fazla derinleştireceğiz.

REKLAM

Soru - cevap bölümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kosova'nın NATO üyeliği) Kosova'nın tanınması noktasında ilk adım ABD tarafından atılmıştır ve o zamanlar ben başbakandım. Kabine toplantısındaydık. Haberi aldık ve ikinci tanıyan ülke Türkiye olarak biz olduk. Ondan sonraki süreçte de Kosova'nın dünya genelinde tanınması için her türlü adımı attık. Hala da buna devam ediyoruz. Şimdi de tanınmasını sağlayacağımız bazı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Değerli kardeşim Osmani, bazı ülkelerin adını bana verdi. Onlarla görüşme yapıp Kosova'yı tanıyan ülke sayısının artmasını sağlayacağız.

NATO konusuna gelince. Türkiye'nin bu konuda bir sorunu yok. Biz Kosova'yı tanıma konusunda adımlarımızı atarız ve NATO'nun bir üyesi olması konusunda Kosova'yı tanırız.

REKLAM

AB ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Öncelikle 1959-1963 Türkiye'nin AB üyeliğinde oyalama taktiklerinin olduğu dönemdir. Türkiye o dönemde AB'ye kabul edilmedi. Şu anda Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu. Biz kimseyi AB'ye alın, almayın gibi bir gayretin içine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu an Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini de takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine de diyorum ki acaba Türkiye'yi niçin AB'ye almakta tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz?

NATO'nun genişlemesine engel değiliz. Tam aksine genişlemenin faydalı olacağını savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. Ama AB konusunda ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı gündeme alacaksınız?

REKLAM

Şu an AB üyesi ülkeleri arasında savunma iş birliği yapmamız gereken ülkeler var. Bu ülkeler aynı zamanda NATO ülkesi. Biz beraberiz, müttefikiz. Türkiye'ye vermeniz gereken araç gereçleri neden vermiyorsunuz? Yine bir savaş mı çıkmasını bekliyorsunuz? Bunlar samimi değil. NATO da AB de laf üretiyor.

Ayrıntılar geliyor...