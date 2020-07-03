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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ayasofya mesajı Kimsenin Türkiyedeki ibadethanelere karışmaya hakkı yok
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Kimsenin Türkiye'deki ibadethanelere karışmaya hakkı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Levent Camii için temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili "Tüm bakanlıklarımız kurumlarımız yoğun bir çalışma içindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Caminin isminin 'Barbaros Hayrettin Paşa' olacağını duyuran Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı tartışmalarına son noktayı koyarak, "Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin de bizim ülkemizdeki ibadethanelere karışmaya hakkı yoktur" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Açılışta önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, bugün temeli atılan caminin leventlerin adeta eğitimini aldığı bir mekan olduğunu belirtti. Caminin isminin Barbaros Hayrettin olacağını söyleyen Erdoğan ""İnşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır." dedi. Erdoğan, caminin 7 bin metrekarelik oturum alanı, 56 bin metrekarelik yapı alanı, kapalı ve açık bölümlerindeki 20 bin kişilik cemaat kapasitesi, 4 minaresi, 25 metrelik kubbe çapı ve diğer unsurlarıyla İstanbul'a yakışır bir eser olacağını dile getirdi.

Caminin ismi: Barbaros Hayrettin PAşa

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Levent Camisi'nin İstanbul'a ve İslam dünyasına kazandırılmasında emeği geçen gerek dernek yönetimine, mimarından mühendisine, tüm işçilerimize herkesten Allah razı olsun. Mali noktada destek verenlerden Allah razı olsun. Tabii şimdi merak ediyorsunuz Levent Camisi'nin adı acaba ne olacak? Dedik ya leventler buradan geçti, öyleyse baş leventin adını da inşallah buraya koyalım ve Barbaros Hayrettin Paşa Camisi olsun. Yani demokratik bir hareket de yapabiliriz, kabul edenler etmeyenler diyebiliriz. Hayırlı olsun inşallah. Buradan Beşiktaş'a, tam Barbaros Hayrettin Müzesine iniyor, oradan denize gidiyoruz ve yola çıkıyoruz."

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Net Ayasofya mesajı

Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı tartışmalarına son noktayı koyan Erdoğan, "Kimsenin bizim ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır" şeklinde konuştu.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
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86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

"Süratle camimizi bitirip tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız"

Dün Katar'dan geldiklerini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah süratle camimizi bitirip ve bir an önce bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ifadeleri kullandıktan sonra Arif Nihat Asya'yı anmamanın mümkün olmadığını belirterek, sözlerini şu dizelerle tamamladı:

"Biz, kısık sesleriz / Minareleri sen, ezansız bırakma Allah'ım / Ya çağır şurada bal yapanlarını / Ya kovansız bırakma Allah'ım / Mahyasızdır minareler / Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım / Müslümanlıkla yoğrulan yurdu / Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver / Cihad meydanını, pehlivansız bırakma Allah'ım / Kahraman bekleyen yığınlarını / Kahramansız bırakma Allah'ım / Bilelim hasma karşı koymasını / Bizi cansız bırakma Allah'ım / Yarının yollarında yılları da / Ramazansız bırakma Allah'ım / Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü / Ya çobansız bırakma Allah'ım / Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım / Müslümanlıkla yoğrulan yurdu / Müslümansız bırakma Allah'ım."

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Dernek Başkanı Ergin Külünk, Yüklenici Firma Temsilcisi Abdülkadir Kart ve diğer yetkililerle inşaat alanına ilk betonu dökecek butona bastı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu. Sancaktepe'de hastane açılışına katılan Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'daki evine geçti.


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