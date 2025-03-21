Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli yavrularımızın fedakar anne ve babalarına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.