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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

14:4221/03/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli yavrularımızın fedakar anne ve babalarına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
#paylaşım

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