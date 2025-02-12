Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'da Gazze vurgusu: 'Filistinliler huzura kavuşmadan diğer ülkeler istikrara kavuşamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanı, heyet üyeleri sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı vesilesiyle buradayız.

12 alanda imza atıldı

Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tarihi bağlarımız 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. Bugünkü konsey toplantısında münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. Gerek değerli kardeşim Prowobo ile görüşmemizde gerek heyetler arası görüşmede ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel ve bölgesel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayii, iletişim ve eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık. Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi kabul ettik.

Hedef 10 milyar dolar

Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave iş birliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine yönelik çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassa Endonezya'nın yeni başkentinin inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını istiyoruz.

'Bu rakam potansiyelimizin altında'

İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların artırılmasının önemine değindik. THY'nin sefer sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptık. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemize 200 bin, ülkemizden de Endonezya'yı yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin çok çok altındadır. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizde eğitim almış 5 bin Endonezyalı kardeşimizi kültür elçileri olarak görüyoruz.

Trump'ın tehcir planına cevap

Gazze'nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü teklif gayrimeşrudur. Daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir."





Endonezya Devlet Başkanı Subianto'nun açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

"Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk heyetine hoş geldiniz diyorum. İki ülkenin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor. Bugünkü görüşmemiz çok sıcak ve verimli şekilde gerçekleşti. En önemlisi Endonezya ile Türkiye arasında ortaklığı güçlendirilmesi konusunda kararlıyız. Bugün birçok konu ele aldık.

Savunma ve sağlık sektörü ön planda

Endonezya ve Türkiye olarak savunma sanayi işbirliğimize daha çok destek vermek istiyoruz. Sağlık sektöründe de iş birliğinde kararlıyız. Filistin halkı konusunda çok kararlıyız. Ukrayna ve Suriye konusunda biz destek veriyoruz. Ben çok mutluyum. Sizin ziyaretiniz çok verimli şekilde geçti. Çok teşekkür ediyorum. 2050 yılı Endonezya ve Türkiye ortaklığının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki temasları kapsamında 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na katıldı.

Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda iki ülke arasında 12 stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

İmzaların ardından Erdoğan ile Subianto ortak basın toplantısı düzenledi.



