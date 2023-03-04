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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk 6'lı masa yorumu: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılmasına ilişkin, "Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve değerlendirmelerden sonra kararımızı veririz" dedi. 'Biz bunun böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik' diyen Erdoğan "Oturdular, konuştular, dağıldılar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

16:31 . 4/03/2023 Cumartesi
Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masanın dağılmasına yönelik, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin ilk değerlendirmede bulundu.

Erdoğan,
"AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz."
dedi.

"Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde"

Erdoğan ayrıca,
"Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı.



#Altılı masa
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#seçim
34 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk 6'lı masa yorumu: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam edeceğiz
''Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde'
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