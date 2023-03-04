Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masanın dağılmasına yönelik, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin ilk değerlendirmede bulundu.
Erdoğan,
"AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz."
dedi.
"Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde"
"Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde"
Erdoğan ayrıca,
"Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
#Altılı masa
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#seçim
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk 6'lı masa yorumu: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam edeceğiz
''Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde'
Mustafa Balbay'dan dikkat çeken Akşener iddiası: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa ne yapacak?
Kereste taşıyan gemi, Antalya Körfezi'nde yan yattı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Meral Akşener ile görüşecek