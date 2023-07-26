Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Polis Akademisi'nde önemli açıklamalar: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu gurur gününüzle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugünkü törenimizle 6. dönem olarak eğitimlerini tamamlayan polis memurlarımızı mezun ediyoruz. Eğitim süreçlerini başarıyla bitiren 497'si kadın, bin 592'si erkek toplam 2 bin 089 polis memurumuzu kutluyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Sizleri vatana, millete, devlete onurla hizmet edecek şahsiyet olarak yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın 16 farklı ülkesinden toplam 87 öğreniciyi mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Başarıyla tamamlayan kardeşlerimizi de cani gönülden tebrik ediyorum. Misafir polis amirlerimiz ülkelerine en güzel şekilde hizmet edecektir. Ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmıyoruz, bakmadık. Tüm uluslararası öğrencileri misafir olarak görüyoruz. Türk misafirperverliğini onlara hissettirme çabası içerisindeyiz. Türkiye'nin gönül elçileri sıfatıyla ülkeler arası münasebetin gelişmesine katkı sağladılar.

Bugün mezun olanlarda aynı gayreti sergileyeceklerdir. Mezun olan misafir öğrencilerimize bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bugün bünyesine katılan 2 bin 089 polis memurumuzla birlikte emniyet teşkilatımız daha da güçlenecektir. Bu vesileyle ülkemizin dört bir köşesinde asayişi güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla görev yapan tüm polislerimiz teşekkür ediyorum. Milletçe kendimizde güvende hissediyorsak, bunun arkasında emniyet teşkilatımızın emeğinin yer aldığını iyi biliyoruz. Sizler, ifa ettiğiniz ve edeceğiniz görevlerle aynı zamanda devletimizin bekasının toplumsal barışımızın teminatınız. Ekonomide elde ettiğimiz başarıların, ticarette yakaladığımız ivmenin, terör örgütüyle verdiğimiz mücadelenin, hasılı asayişle birlikte diğer alanlarda sağladığımız kazanımların baş aktörlerinden biri mensubu olduğunuz emniyet teşkilatıdır.

Güvenlik güçlerimizin hayatımızda ne kadar kritik bir rol oynadığını 6 şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında emniyet güçlerimiz harekete geçti. Tüm güvenlik güçlerimiz depremzedelere yardım için adeta seferber oldu. Polislerimiz yardım dağıtımında asayişin teminine kadar her konuda aktif sorumluluk üstlendi.

"70 YIL DA GEÇSE 15 TEMMUZ'U UNUTMAYIZ"

Asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonrasında emniyet birimlerimizi süratle harekete geçti. Mesai arkadaşlarını depremde şehit vermelerine rağmen tüm güvenlik koruyucularımız adeta seferber oldu. Depremin 11 ilimizi ve 14 milyonu insanımızı etkilediği dikkate alındığında birkaç münferit hadise dışında süreç suhuletle yönetilmiştir. Türkiye başarılı bir imtihan vermiştir. Depremde hayatını kaybeden 216 emniyet mensubumuzu rahmetle yad ediyorum. Türkiye depremden sadece 3 ay sonra üst üste iki seçimi demokrasisine yakışır olgunlukla hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan başarıyla yapmıştır. Önceki hafta cumartesi günü, 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünü geride bıraktık. Demorasi tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz kıyamımızı hep birlikte bir daha hatırladık. Maruz kaldığımız ihanet karşısında öfkemiz daha da arttı. Üstünden değil 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik. Özel Harekat Başkanlığı'na ve Havacılık Başkanlığı'na yapılan ihaneti hiçbir zaman unutmayacağız. 253 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Sadece Gölbaşı'nda 53 evladımız şehit edildi. İnsanlık böyle bir ihanet böyle bir alçaklık görmemiştir.

KILIÇDAROĞLU'NA 15 TEMMUZ TEPKİSİ

Hal böyleyken, 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. 15 Temmuz'da sizler televizyon karşısında kahvenizi yudumlarken, bu milletin evlatlarının nasıl bir mücadele verdiğini görmek istiyorsanız, gelin yanı başımızdaki müzeyi ziyaret edin.

41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiği kesildi. 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldık. Toplam 128 bin persoenl alımı gerçekleştirildi. Toplam 158 bin 600 personel alarak emniyetin eksikliklerini giderdik. Halihazırda 340 bin personelimizi görev yapıyor. FETÖ'nün devlet içindeki uzantıların büyük kısmını tahliye ettik.

"ÖRGÜTE KATILIM DURMA NOKTASINA GELDİ"

Operasyonlarımız hız kesmeden sürüyor. Eğer bugün Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde yok ediyorsak bunun faili sizlersiniz. Sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı inanıyorum ki bu inlere onları mahkum edecektir. Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşatııkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Bölücü terör örgütüne katılım bugün neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız.

Eğer dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacaksak, küresel sistemde söz sahibi olmak istiyorsa terör sorununu çözmemiz şart. Göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının da yolu terör örgütleriyle mücadele etmekten geçmektedir. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe sığınmacıların ülkelerine dönmeleri beklenenden daha fazla vakit alacaktır.

"GÖÇMEN MESELESİNİ HALLETMENİN YOLU DA TERÖRLE MÜCADELEDEN GEÇİYOR"