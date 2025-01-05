Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin ve Musa Can için anma mesajı

"İzmir Adliyesi'ne düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum."