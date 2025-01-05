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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin ve Musa Can için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin ve Musa Can için anma mesajı

17:295/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik hain saldırısında şehit oldu.
Polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik hain saldırısında şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir Adliyesi'ne düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum."




#Fethi Sekin
#Musa Can
#Recep Tayyip Erdoğan

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