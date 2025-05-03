Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te açıklama yapıyor.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Coşkuyla, enerjisiyle, sevdasıyla Kıbrıs’ta muhteşem bir teknoloji rüzgârı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyecanınız coşkunuz tutkunuz daim olsun. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız T3 vakfımıza festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Bir dünya markası haline gelen Teknofest'in on birincisini Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiriyoruz. Drone Şampiyonası’nda uçan araba simülasyon yarışmasına sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine robotik ve yazılımlardan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Her birinin gerisinde büyük emekler fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs’ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor.

Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz.

Bunu bilmeyenler bilsin duymayanlar duysun. Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık yine buradayız. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yâd ediyor hayatta olan gazilerimize Mevla’dan hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.