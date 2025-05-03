Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı

"İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği 'Terörsüz Türkiye' menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun.