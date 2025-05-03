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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı

18:413/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'e Allah'tan rahmet dileyerek terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'e Allah'tan rahmet dileyerek terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest KKTC'de yaptığı konuşmasında, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin, "Önder'in vefatından derin üzüntü duyuyorum. Sayın Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Önder'in de destek verdiğini ifade ederek 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Teknofest'e katıldı.

Düzenlenen ödül töreni programında konuşan Erdoğan, hayatını kaybeden İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diledi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı
Gündem / Politika
03 Mayıs, Cumartesi

"Önder'in de destek verdiği terörsüz Türkiye menziline varacağız"

Önder'i geçen ay Külliye'de kabul ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği 'Terörsüz Türkiye' menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği 'Terörsüz Türkiye' menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Taziye mesajını X hesabında da paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından X hesabından da Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı.

"Önder’in vefatından derin üzüntü duydum"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, DEM Parti’ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisimize başsağlığı diliyorum. Merhum Önder’i son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirmiştik. Sırrı Süreyya Önder’in son dönemde büyük emek verdiği “Terörsüz Türkiye” menziline inşallah vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum."




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