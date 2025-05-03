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DEM Parti detayları duyurdu: Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

DEM Parti detayları duyurdu: Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

18:173/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
DHA
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18 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.
18 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder 5 Mayıs Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Hastaneden yapılan açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarihi ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarihi ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Diğer yandan 63 yaşında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı da belli oldu. Önder 5 Mayıs Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Önder için 5 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de AKM'de anma etkinliği düzenlenecek. Önder için ikindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Diğer yandan, Önder için saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyelerin kabul edileceği öğrenildi.


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