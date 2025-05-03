Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: 18 gündür yaşam mücadelesi veriyordu

Aort yırtığı sebebiyle bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Yoğunbakım ünitesinde 18 gündür tedavi altında olan Önder’in çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı.









HASTANE'DEN AÇIKLAMA





BMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort diseksiyonu sebebiyle 18 gündür devam eden yoğunbakım savaşını kaybetti. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan 2025 tarih ve 22.41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar bypass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış ve çoklu organ yetmezliğine girmiştir” denildi. Önder’in yoğun bakım ünitesindeki 18’nci gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Mayıs 2025 saat 16.10’da hayatını kaybettiği ifada edildi.





ACİL AMELİYATA ALINMIŞTI





15 Nisan günü saat 22.11 sularında İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne nabızsız şekilde getirilen Önder’e yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı uygulanarak, spontan dolaşımın sağlanmıştı. Bu süreçte nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmişti. Takiben 23.05'te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştu. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştı.





12 SAAT SÜRMÜŞTÜ





Önder’in ameliyatı sırasında aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilirken, sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştı. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasıldığı ifade edilmişti. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştı. Hayatı yüksek risk taşıyan Önder’in geçtiğimiz günlerde nörolojik tablosunun da kötüleştiği duyurulmuştu.











