Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rum Yönetimi'ni muhatap almamız mevzubahis olamaz

Mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız. Sağlam devlet, saygın gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu eserlerin her tuğlasında işçilerimizin alın teri var. Her bir taşında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. Ortaya muhteşem bir eser çıktı. Bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin hayata geçirilmesinde tüm emek sahiplerine kalpten teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler KKTC'nin her karışı kahraman şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur.