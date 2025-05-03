Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rum Yönetimi'ni muhatap almamız mevzubahis olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız. Sağlam devlet, saygın gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu eserlerin her tuğlasında işçilerimizin alın teri var. Her bir taşında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. Ortaya muhteşem bir eser çıktı. Bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin hayata geçirilmesinde tüm emek sahiplerine kalpten teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler KKTC'nin her karışı kahraman şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur.





Durmadılar, durmayacaklar

Önümüze taş koymak isteyenler olduğunu biliyoruz. Gözlerini kin ve nefret bürüyenlerin olduğunu biliyoruz. Bunlar hiçbir zaman durmadılar, durmayacaklar. KKTC'nin gelişen ekonomisini, artan huzurunu, görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyorlar. Tüm tuşlara birden basıyorlar. Mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar. Hayat tarı, kılık kıyafet üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Kıbrıs Türki kardeşlerimiz oynanmak istenen oyunun farkındadır. Aklı selim ile devam edeceğiz.





Kirli oyunun farkındayız

KKTC'nin gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yatırımcılara gözdağı vermekten tüm tuşlara birden basıyorlar. Kirli bir oyun oynuyorlar. Biz bu oyunu ülkemizde özellikle kritik kavşaklarda gördük. Mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya özellikle de siyasette gerilim tırmandırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır. Kıbrıs Türkü kardeşlerim ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz.





Adlarımız farklı olsa da soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ömrünün neredeyse 50 yılı siyasette geçen devlet adamı olarak hep şunu söyledim. Siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız farklı olabilir. Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.





Rum Yönetimi'ni muhatap almamız mevzubahis olamaz

Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız mevzubahis olamaz.







