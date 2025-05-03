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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti Rumları panikletti: GKRY yüksek teyakkuza geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti Rumları panikletti: GKRY yüksek teyakkuza geçti

15:133/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) dış destek arayışına sevk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) dış destek arayışına sevk etti.

Yüksek teyakkuza geçtiler

Rum yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, Türkiye'nin adada iki egemen devlete dayalı çözüm arayışının göstergesi olarak nitelendirdi.

Letimbiotis, ziyaretin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve Türkiye'nin son dönemdeki açıklamalarıyla örtüştüğünü, gelişmeleri “yüksek teyakkuz”la izlediklerini belirtti.

Rum Sözcü, gelişmeler karşısında Avrupa Birliği kurumları ve diğer uluslararası aktörlerle diplomatik temaslarının sürdüğünü açıkladı.


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