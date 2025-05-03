Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti Rumları panikletti: GKRY yüksek teyakkuza geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) dış destek arayışına sevk etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) dış destek arayışına sevk etti.
Yüksek teyakkuza geçtiler
Rum yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, Türkiye'nin adada iki egemen devlete dayalı çözüm arayışının göstergesi olarak nitelendirdi.