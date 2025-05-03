Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti: KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışını yapacak

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kıbrıs'a gitti.