Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti: KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti: KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışını yapacak

13:443/05/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapması ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'ndan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.


Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kıbrıs'a gitti.


KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI YERLEŞKESİNİN AÇILIŞINI YAPACAK


Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapması ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılması bekleniyor.


KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞECEK


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmede, Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.



#kktc
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#TEKNOFEST
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM değerlendirme sonuç tarihi