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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net mesaj: Kardeşliğimiz bozmaya çalışanlar başarılı olamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net mesaj: Kardeşliğimiz bozmaya çalışanlar başarılı olamayacak

15:243/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolü olduğuna vurgu yapan Erdoğan, 'Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. KKTC'ye yönelik haksız izolasyonun kalkması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. ' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılış töreninde konuştu.


Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Tarihi ana tanıklık eden kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Burada sıradan bir açılış töreni geçekleştirmiyoruz. Hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz.


Cumhuriyet yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Bu güçlü temel üzerine yeni başarılar, yeni temeller inşa edeceğiz. Türkiye ile KKTC kader ortağıdır. Sevginiz ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyoruz.


Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.


Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi sürdüreceğiz"



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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