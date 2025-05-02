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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

16:262/05/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KTC'nin egemenlik nişanesi ve kurumsal kapasitesine güç katacak bu önemli eserlerin açılışına, milli birlik ve kardeşliğimizin coşkusuna ortak olmak üzere tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.


Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sağlam devlet, saygın gelecek. Yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının açılışını gerçekleştiriyoruz. KKTC'nin egemenlik nişanesi ve kurumsal kapasitesine güç katacak bu önemli eserlerin açılışına, milli birlik ve kardeşliğimizin coşkusuna ortak olmak üzere tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi bekliyoruz."



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#KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi
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