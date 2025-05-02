Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

"Sağlam devlet, saygın gelecek. Yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının açılışını gerçekleştiriyoruz. KKTC'nin egemenlik nişanesi ve kurumsal kapasitesine güç katacak bu önemli eserlerin açılışına, milli birlik ve kardeşliğimizin coşkusuna ortak olmak üzere tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi bekliyoruz."