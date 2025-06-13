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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'tan İran'ı vuran İsrail'e tepki: Barbar bir tutum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'tan İran'ı vuran İsrail'e tepki: Barbar bir tutum

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:3913/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cevdet Yılmaz: Uluslararası toplum İsrail'e sessiz kalmamalı.
Cevdet Yılmaz: Uluslararası toplum İsrail'e sessiz kalmamalı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi. Yılmaz dünya ülkelerine de seslenerek, İsrail’in bölgesel barışı tehdit eden adımlarına karşı daha kararlı ve etkili bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına sert sözlerle tepki gösterdi. Yılmaz,
“İsrail, İran’a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi”
ifadelerini kullandı.

Netanyahu yönetimini meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı hedef alan saldırgan politikalar yürütmekle suçlayan Yılmaz,
“Bu tutumu en güçlü şekilde kınıyoruz. İran’a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz”
dedi.


"Barbar bir tutum"


Yılmaz, Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle İsrail üzerindeki uluslararası baskının arttığı bir dönemde, ayrıca İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin sürdüğü bir süreçte gerçekleştirilen bu saldırının
“insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutum”
olduğunu vurguladı.

Uluslararası kurumlara ve dünya ülkelerine çağrıda bulunan Yılmaz,
“İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı çok daha güçlü bir tutum alınmalıdır”
dedi.


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