Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'tan İran'ı vuran İsrail'e tepki: Barbar bir tutum

Yılmaz, Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle İsrail üzerindeki uluslararası baskının arttığı bir dönemde, ayrıca İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin sürdüğü bir süreçte gerçekleştirilen bu saldırının

“insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutum”