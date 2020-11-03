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Gündem Darbeyi yöneten sözde sivil imamlar son sözlerinde de örgüte ve örgüt elebaşına sahip çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbeyi yöneten sözde sivil imamlar son sözlerinde de örgüte ve örgüt elebaşına sahip çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya aralarında girişimi yöneten sivil imamların da bulunduğu bazı sanıkların son sözlerinin dinlenilmesiyle devam edildi. Sözde sivil imamlar Harun Biniş ve Kemal Batmaz, son sözlerinde de örgüte ve örgüt elebaşına sahip çıktı. Biniş, son sözünde FETÖ elebaşının soyadına atıfta bulunarak, "Şu an için son sözümü söylemiyorum. Zamanı gelince daha söyleyeceklerim var. Son gülen asıl gülen olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Harun Biniş - Kemal Batmaz
Harun Biniş - Kemal Batmaz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya sanıkların son sözlerinin dinlenilmesiyle devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine dair en net kanıt: Akıncı Üssü'nde yakalanan 'sivil imamlar'
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Darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine dair en net kanıt: Akıncı Üssü'nde yakalanan 'sivil imamlar'

Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmanın öğleden önceki bölümünde son sözleri dinlenen örgütün sözde sivil imamlarından Kemal Batmaz, mahkemeye saygısı kalmadığını söyledi.

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış
GÜNDEM
FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış

Darbe girişiminde Kahramankazan'da yakalanan ve Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıkan Batmaz, "Bana Konsey üyelerinden daha az ceza verirseniz bunu kendime hakaret sayarım" ifadesini kullandı.

  • Önceki savunmalarında Harun Biniş ile Akıncı'ya arsa bakmaya gittiklerini öne süren Batmaz, "Ben yolun başındayım, yolun başında olanların son sözü olmaz" dedi.

Adil Öksüz'ün yanındaki 3'üncü kişi: Harun Biniş
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Adil Öksüz'ün yanındaki 3'üncü kişi: Harun Biniş

Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten sivil imamlardan Harun Biniş de hakkındaki iddiaların sahte delillere dayandığını ileri sürdü.

Biniş, son sözünde FETÖ elebaşının soyadına atıfta bulunarak, "Şu an için son sözümü söylemiyorum. Zamanı gelince daha söyleyeceklerim var. Son gülen asıl gülen olacak" ifadelerini kullandı.

  • Akıncı'ya yakın köylerde hayvancılıkla ilgili belgesel çekmeye gittiğini iddia eden Nurettin Oruç ise siyasi bir davanın kurbanları olduklarını öne sürdü.

Adil Öksüz'le birlikte darbeyi yöneten ikinci kişi belirlendi
GÜNDEM
Adil Öksüz'le birlikte darbeyi yöneten ikinci kişi belirlendi

İddianamede hakkında tek bir cümle bulunmadığını, yakın zamanda aklanacağını savunan Oruç, son sözlerini dile getirirken, "İddianamede yazmamış hakkımda tek gerçek bir cümle, aklanacağımı biliyorum çok yakın bir gelecekte." ifadesini kullandı.

Akıncı'ya yeni açacağı okulun tanıtımını yapmak üzere "happy hour" için gittiğini savunan Hakan Çiçek ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mağdur olduğunu, tüm şirketlerinin batırıldığını savunan Çiçek, "Ben hiçbir suç ve girişimin içinde olmadım. Hele darbe girişimi denilen saçmalığın içinde hiç olmadım. İddianamede üzerime atılı hiçbir suçu işlemediğim tüm dosya kapsamında sabittir. Beraat talep ediyorum" dedi.

İstanbul Sualtı Taarruz Birliği (SAT) Komutanlığında görevli eski astsubay Hamdi Çıplak ise komutanları eski yüzbaşı Özay Cödel'in emriyle Yeşilköy Askeri Havaalanı'ndan uçakla Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlattı.

Üssün güvenliğini sağlamakla görevlendirildiklerini belirten Çıplak, emir üzerine Akıncı'ya geldiğini, olaylara ortalama bir asker gibi tepki verdiğini, bunun da kendisini kaçınılmaz bir hataya zorladığını savundu.

SAT Komutanlığı'nda görev yapan eski astsubay Işın Ceylan ise Özkan Hekin'in şehit edilmesiyle ilgili eski albay Ali Eraslan'ın emriyle Halil Burak Balcı'yla birlikte kasten öldürmeye yönelik ateş açtıklarına ilişkin iddiayı reddetti.

Ceylan, Hekin'in ölümünde dahlinin olmadığını ve hakkında örgüt üyesi veya darbeci olduğuna dair somut delil bulunmadığını savundu.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürüp beraat istedi.

15 Temmuz’un yeni şifresi: Kemal Batmaz
OYNAT 01:49
15 Temmuz’un yeni şifresi: Kemal Batmaz
Türkiye Adil Öksüz'ün izini sürerken darbenin sivil lideri ortaya çıkarıldı.15 Temmuz'da Adil Öksüz gibi Akıncı Üssü'nde olan Kemal Batmaz kaçamadı ve cezaevine konuldu. FETÖ'nün şirketi Kaynak Holding'de Genel Müdürlük yapan Kemal Batmaz'ın internette bulunan tek görüntüsü 2012 yılında Kaynak Holding'in bir toplantısına ait. İşte 15 Temmuz'un yeni şifresi: Kemal Batmaz.


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