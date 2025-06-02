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DEM Parti'de TBMM Meclis Başkanvekilliği görevine Pervin Buldan getirildi

DEM Parti'de TBMM Meclis Başkanvekilliği görevine Pervin Buldan getirildi

18:592/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Pervin Buldan, parti içinde düzenlenen toplantı sonucu Meclis Başkanvekilliği görevine getirildi.
Pervin Buldan, parti içinde düzenlenen toplantı sonucu Meclis Başkanvekilliği görevine getirildi.

DEM Parti'de Sırrı Süreyya Önder'den boşalan TBMM Meclis Başkanvekilliği görevine Pervin Buldan getirildi. DEM Parti milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda boşalan koltuk için yeni isim üzerinde çalışıldı. Yaklaşık 5 saatlik süren toplantının ardından Pervin Buldan ismi üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buldan'ı telefonla arayarak yeni görevi için tebrik etti.

DEM Partili TBMM Başkanvekili
Sırrı Süreyya Önder
'in hayatını kaybetmesinin ardından partinin yeni TBMM Meclis Başkanvekili belli oldu.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in yerine partinin Meclis başkan vekili seçildi.

Gelişmeyi DEM Parti Basın Bürosu duyurdu.

Partide yapılan kapalı meclis grup toplantısında Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan’ın Meclis başkan vekili seçildiği bildirildi.

Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buldan'ı arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.



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