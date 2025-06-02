DEM Parti'de Sırrı Süreyya Önder'den boşalan TBMM Meclis Başkanvekilliği görevine Pervin Buldan getirildi. DEM Parti milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda boşalan koltuk için yeni isim üzerinde çalışıldı. Yaklaşık 5 saatlik süren toplantının ardından Pervin Buldan ismi üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buldan'ı telefonla arayarak yeni görevi için tebrik etti.
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in yerine partinin Meclis başkan vekili seçildi.
Gelişmeyi DEM Parti Basın Bürosu duyurdu.
Partide yapılan kapalı meclis grup toplantısında Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan’ın Meclis başkan vekili seçildiği bildirildi.
Erdoğan'dan tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buldan'ı arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.