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Sırrı Süreyya Önder suikast atlatmış

Sırrı Süreyya Önder suikast atlatmış

Haber Merkezi
04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
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Sırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’e suikast girişiminde bulunulduğu ortaya çıktı. Önder’in 2 Nisan’da servise götürülen aracının sol arka tekerinde lastiği patlatacak şekilde hazırlanmış bir düzenek bulunmuş.

DEM Parti, vefat eden Meclis Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'e, ölmeden önce suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Önder’in aracında tekere yerleştirilmiş bir düzenek bulunduğu bilgisi verildi. Açıklamada, “Yapılan incelemede aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiğinin tespit edildiği” belirtildi.


2 NİSAN’DA FARK EDİLDİ

Söz konusu düzeneğin 2 Nisan’da fark edildiği, konunun hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna yansıtılmadığı ifade edilen açıklamada, “2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir” denildi.


RESMİ MERCİLERE İLETİLDİ

DEM Parti'nin açıklaması şöyle: “Önder bu olayı parti kurullarına taşımış, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.”


#Sırrı Süreyya Önder
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