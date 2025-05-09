Sırrı Süreyya Önder suikast atlatmış

DEM Parti, vefat eden Meclis Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'e, ölmeden önce suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Önder’in aracında tekere yerleştirilmiş bir düzenek bulunduğu bilgisi verildi. Açıklamada, “Yapılan incelemede aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiğinin tespit edildiği” belirtildi.

DEM Parti'nin açıklaması şöyle: “Önder bu olayı parti kurullarına taşımış, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.”