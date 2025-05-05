Sırrı Süreyya’ya veda

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı.

Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlendi. Önder’in cenazesi salona Türk bayraklı tabutla getirildi. Tabutun çevresindeki karanfiller ve barışı simgeleyen zeytin dalı dikkati çekti. Önder’in annesi Zeliha Önder, törende gözyaşlarına boğuldu. Ağıtlar yakan annesini yakınları teselli etmeye çalıştı.





KIZINDAN MEKTUP

Kapasite nedeniyle salona alınamayan kalabalığın ise AKM’nin önünde beklediği törende, Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasına yazdığı mektubu okudu. Babasının benzersiz bir insan olduğundan bahseden ve aralarındaki sevgi bağına değinen Kandemir, “Şimdi öfkelenmek istiyorum, ‘İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız. Ameliyat olacağım. İki haftada ne olacak?’ demene kızmak istiyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere. Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum, yapamıyorum” ifadelerini kullandı.





BAKAN DA TÖRENDEYDİ

AKM’deki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti’li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Annesi Zeliha Önder





ZİNCİRLİKUYU’YA DEFNEDİLDİ

Önder’in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi. Camide, Önder’in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere yakınları taziyeleri kabul etti. Burada, Önder için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını, Önder’in vasiyeti üzerine cenaze namazını Prof. Dr. Recep İhsan Eliaçık kıldırdı. Cenaze namazının ardından Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.





SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili MHP Milletvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Başbakan Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Sabahat Tuncer, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti’li Ahmet Türk, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Tatlıses’in yanı sıra pek çok seveni katıldı.

Camide, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel ile Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti tarafından gönderilen çelenkler de yer aldı. Törende, namaz öncesi TBMM Başkanı Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özel kısa bir süre sohbet etti.





Tülay Hatimoğulları

Bıraktığı emaneti gerçekleştireceğiz

AKM’deki törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bize hep şunu söyledin; ‘Aha bu sefer olacak, aha bu sefer başaracağız, vallahi de billahi de başaracağız’ dedin. Sözün asla havada kalmayacak Sırrı Hocam, sana söz bu sefer mutlaka başaracağız” dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da “Sırrı artık barışın bir simgesidir” ifadelerini kullandı. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise “Sen toplumsal barışı sağladın. Gözün arkada kalmasın Sırrı ama şimdi sıra büyük barışta. Ben biliyorum ki bizi hep güzel göreceksin, çünkü senin hayallerini gerçekleştireceğiz. Bize bıraktığın emaneti gerçekleştireceğiz” diye konuştu.





Zafer Partisi’ne soruşturma

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder hakkında sosyal medyada yaptıkları ‘sarı torba’ paylaşımlarına soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, “Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştır” ifadesini kullandı.



