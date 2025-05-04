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Önder'in vefatı sonrası Meclis'teki vekil sayısı 592'ye düştü

Önder'in vefatı sonrası Meclis'teki vekil sayısı 592'ye düştü

11:444/05/2025, Pazar
AA
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Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında hayatını kaybetti.
Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında hayatını kaybetti.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından TBMM'deki milletvekili sayısı 592'ye düştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesiyle milletvekili sayısı 592'ye düştü.


  • 28. Yasama Dönemi'nde, Genel Kurul'da konuşma yaptığı sırada rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, 14 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesiyle 600 olan milletvekili sayısı 599 oldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki hükmün 30 Ocak 2024'te Genel Kurul'da okunmasıyla düştü.


CHP milletvekilleri Hasan Baltacı, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Önal ve Burcu Köksal'ın belediye başkanı seçilmeleri, AKP'li Murat Kurum'un da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasının ardından TBMM'deki milletvekili sayısı 593 oldu.


TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından da milletvekili sayısı 592'ye düştü.




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