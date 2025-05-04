Önder'in vefatı sonrası Meclis'teki vekil sayısı 592'ye düştü

28. Yasama Dönemi'nde, Genel Kurul'da konuşma yaptığı sırada rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, 14 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesiyle 600 olan milletvekili sayısı 599 oldu.

28. Yasama Dönemi'nde, Genel Kurul'da konuşma yaptığı sırada rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, 14 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesiyle 600 olan milletvekili sayısı 599 oldu.

CHP milletvekilleri Hasan Baltacı, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Önal ve Burcu Köksal'ın belediye başkanı seçilmeleri, AKP'li Murat Kurum'un da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasının ardından TBMM'deki milletvekili sayısı 593 oldu.