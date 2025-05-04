Sırrı Süreyya Önder için AKM'de veda töreni

Sırrı Süreyya Önder yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi yönleriyle tanındı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli isimlerinden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Önder AKM'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
'Terörsüz Türkiye' sürecinin etkin isimlerinden DEM Parti Milletvekili
, 15 Nisan tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.
Sırrı Süreyya Önder, dün saat 16:10'da yaşamını yitirdi. Önder, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Sahnede Önder'in kızı ve amcası yer aldı. Törenin başlamasıyla Önder'in kızı ve DEM parti yöneticiler konuşma yapacak.
Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin salona getirilmesi ile sevenleri sevgi tezahüratları atarak alkış tuttu. Önder'in cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutla salona geldi.
Zincirlikuyu'da defnedilecek
Önder için ikindi vaktinde Levent'teki Barbaros Camisi'nde cenaze töreni yapılacak. Önder, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Erdoğan ve Bahçeli'den başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının arından şu açıklamayı yaptı:
Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan’ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.
Önder'in hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan MHP lideri Bahçeli,
"Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır."
dedi.
'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli isimlerindendi
Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te attığı adımla başlayan diyalog sürecinin önde gelen isimlerinden oldu.
İkinci İmralı Heyeti’yle Ada’da ve Irak’ta temaslarda bulundu. Bu süreçte, Bahçeli’nin, tarihi girişimden önce de Sırrı Süreyya Önder’le iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Meclis’te
“Çözüm süreci sizi etkilemiş”
diye takılan muhaliflerine, nüktedan üslubuyla,
“Bu tür ihtimallerde bize genellikle cezaevi yolu görünüyor”
karşılığını verdi.
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