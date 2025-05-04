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Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı

17:384/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
DHA
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Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni.
Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Önder'in cenazesine katılan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

TBMM Başkanvekili
Sırrı Süreyya Önder
için ilk tören Taksim'deki AKM'de düzenlendi.

Törenin ardından Önder'in cenazesi Levent'teki Barbaros Camii'nde getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı öncesi cami avlusunda kalabalık toplanırken Önder'in annesi tabuta sarılarak ağladı. DEM Parti heyeti ve aile üyeleri taziyeleri cami avlusunda kabul etti.



Cenazeye katılan kalabalık havadan görüntülendi


Sırrı Süreyya Önder'in son yolculuğuna uğurlandığı Levent'teki
Barbaros Camii
avlusundaki yoğun kalabalık dikkat çekri. Camii dışında Çevik Kuvvet ekipleri yoğun güvenlik alındı. Camii dışına konulan bariyerler dikkat çekti.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer siyasiler, sanatçı İbrahim Tatlıses, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.





#Sırrı Süreyya Önder
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