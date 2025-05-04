Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı

için ilk tören Taksim'deki AKM'de düzenlendi.

için ilk tören Taksim'deki AKM'de düzenlendi.

Törenin ardından Önder'in cenazesi Levent'teki Barbaros Camii'nde getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı öncesi cami avlusunda kalabalık toplanırken Önder'in annesi tabuta sarılarak ağladı. DEM Parti heyeti ve aile üyeleri taziyeleri cami avlusunda kabul etti.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer siyasiler, sanatçı İbrahim Tatlıses, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.