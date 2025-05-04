Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Önder'in cenazesine katılan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.
Törenin ardından Önder'in cenazesi Levent'teki Barbaros Camii'nde getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı öncesi cami avlusunda kalabalık toplanırken Önder'in annesi tabuta sarılarak ağladı. DEM Parti heyeti ve aile üyeleri taziyeleri cami avlusunda kabul etti.
Cenazeye katılan kalabalık havadan görüntülendi
Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer siyasiler, sanatçı İbrahim Tatlıses, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.