Sırrı Süreyya’dan acı haber

Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetti. Yönetmen, senarist, yazar kimliğiyle de tanınan Önder, son olarak “Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli rol almış ve İmralı’ya giden DEM heyetinde yer almıştı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımda tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde 63 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. 2023’te beynine pıhtı atmasının ardından hastaneye kaldırılan Önder’in pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Ağır bir tedavi süreci geçiren Önder, İstanbul’daki evinde 15 Nisan’da kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık teşhis edilmesiyle 12 süren bir ameliyata alınan Önder’in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyordu.
YÖNETMEN SENARİST OYUNCU VE SİYASETÇİ
Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis oturumlarını yönetirken tansiyonu düşürmesi, Genel Kurulu yatıştırması, bazen de sinirlenip vekilleri kendi deyişle ‘hışlamasıyla’ tanınan TBMM’de ‘ağabey’ hitabıyla seslenilen az sayıda siyasetçiden biriydi. Yönetmen, senarist, yazar ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, birçok film ve dizide oyuncu olarak da yer aldı. 2011 yılında bağımsız olarak girdiği TBMM’de BDP, HDP ve DEM Parti sıralarında politika yaptı. Kendine has üslubu ve hazırcevaplığı ile tanındı. 2023’te İstanbul Milletvekilli olarak dördüncü kez girdiği Meclis’te Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder, Terörsüz Türkiye hedefi için başlatılan görüşmelerde DEM Parti İmralı heyetinde yer alıyordu.
HERKESİN SAYGISINI KAZANDI
Önder’in vefatı sebebiyle devlet adamları ve siyasiler başsağlığı mesajları yayınladı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ODAKLANMIŞTI
KAYBETMENİN ACISI BÜYÜK
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, Önder için taziye mesajı yayınladı. Bakırhan yaptığı açıklamada, “Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük” dedi. Hatimoğulları da mesajında “Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi” ifadelerini paylaştı.
Bugün uğurlanacak
Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak Önder için ilk tören AKM'de yapılacak. Anma etkinliğinin ardından Önder için ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.