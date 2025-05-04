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Sırrı Süreyya’dan acı haber

Sırrı Süreyya’dan acı haber

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
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Sırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder

Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetti. Yönetmen, senarist, yazar kimliğiyle de tanınan Önder, son olarak “Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli rol almış ve İmralı’ya giden DEM heyetinde yer almıştı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımda tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde 63 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. 2023’te beynine pıhtı atmasının ardından hastaneye kaldırılan Önder’in pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Ağır bir tedavi süreci geçiren Önder, İstanbul’daki evinde 15 Nisan’da kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık teşhis edilmesiyle 12 süren bir ameliyata alınan Önder’in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyordu.


YÖNETMEN SENARİST OYUNCU VE SİYASETÇİ

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis oturumlarını yönetirken tansiyonu düşürmesi, Genel Kurulu yatıştırması, bazen de sinirlenip vekilleri kendi deyişle ‘hışlamasıyla’ tanınan TBMM’de ‘ağabey’ hitabıyla seslenilen az sayıda siyasetçiden biriydi. Yönetmen, senarist, yazar ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, birçok film ve dizide oyuncu olarak da yer aldı. 2011 yılında bağımsız olarak girdiği TBMM’de BDP, HDP ve DEM Parti sıralarında politika yaptı. Kendine has üslubu ve hazırcevaplığı ile tanındı. 2023’te İstanbul Milletvekilli olarak dördüncü kez girdiği Meclis’te Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder, Terörsüz Türkiye hedefi için başlatılan görüşmelerde DEM Parti İmralı heyetinde yer alıyordu.


HERKESİN SAYGISINI KAZANDI

Önder’in vefatı sebebiyle devlet adamları ve siyasiler başsağlığı mesajları yayınladı.

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
: “Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı.”
* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
: “Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı.”
* MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki Terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ODAKLANMIŞTI

* Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın
: “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi.”
* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
: “Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti’ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”
* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
: “İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için seferber etti.”

KAYBETMENİN ACISI BÜYÜK

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
“Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur.”

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, Önder için taziye mesajı yayınladı. Bakırhan yaptığı açıklamada, “Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük” dedi. Hatimoğulları da mesajında “Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi” ifadelerini paylaştı.


Bugün uğurlanacak

Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak Önder için ilk tören AKM'de yapılacak. Anma etkinliğinin ardından Önder için ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.


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