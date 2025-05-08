DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiası: Aracında düzenek bulundu

Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.
DEM Parti'den yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada "2 Nisan'da fark edildiği resmi mercilere iletildi" denildi.
DEM Parti, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren
Sırrı Süreyya Önder
'in aracında bir düzenek tespit edildiğini duyurdu.
Parti tarafından yapılan açıklamada, düzeneğin
2 Nisan tarihinde
fark edilerek yetkili makamlara bildirildiği belirtildi.
DEM Parti'den gelen açıklama şu şekilde;
Basın Büromuzun bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklaması:
Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
"Lastiklerden ses geldi"
"Lastiklerden ses geldi"
2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.
"Resmi mercilere iletildi"
"Resmi mercilere iletildi"
Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan'da hastaneye kaldırılan Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle ağır bir ameliyat geçirdi.
Tedavisinin 18. gününde, saat 16:10'da çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.
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