'DEM'le işbirliği yapmam' diyen Tanju Özcan terörsevici aileye ihale yağdırmış

CHP 'Kent uzlaşısı' adı altında İstanbul özelinde Kandil'in siyasi uzantısı DEM ile ittifak yaparken CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "DEM Parti" çıkışı parti içinde büyük krizlere neden oldu.





Tanju Özcan 'DEM'lilerle aynı kaldırımda bile yürümem' dedi ama...

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Sözcü TV’de katıldığı bir programda benzer ifadeler kullanarak topa girdi. Tanju Özcan, DEM Partisiyle iş birliği yapmayacağını ve aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ettiğini aktararak, “Ben DEM Partisiyle iş birliği yapılmaması görüşündeyim. Bolu’da zaten böyle bir şey söz konusu değil. Olmaz da. Başkası farklı yükleyebilir. Cumhuriyet Halk Partisinde farklı düşünceler de olabilir. Ben DEM Partililerle bırakın işbirliği yapmayı aynı kaldırımda yürümemeyi tercih ediyorum. Etnik milliyetçiliği yapanlarla benim işim olmaz” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın terör sevdalısı aileyle bağlantısı: Kim bu Evren Alankuş?

İddiaya göre Tanju Özcan, 'Bolu Kabağı Coğrafi İşaret' adı altında 20-25 bin TL maliyeti geçmeyen işlemi şişirilmiş bir hizmet alımı olarak Davetiye Usulü ihaleye açtı. İhaleye sadece bir davetli katıldı: Evren Alankuş... Alakuş, 370 bin TL'lik Bolu Kabağı'nın coğrafi işaret çalışmasında yapılacak olan veri toplama, analiz, araştırma, farkındalık yaratma, literatür oluşturma, sürdürülebilir kalkınma, pazarlama, coğrafi işaret eğitimi ve tanıtım çalışması işini aldı.

Dört yıl geçti: Çalışmaya dair veri yok

Üstelik aradan 4 sene geçmesine rağmen Bolu Kabağı ile ilgili nasıl bir tanıtım olduğu ve nasıl bir getirisi olduğuna dair ortada veri bulunmuyor.





Hendek operasyonları Evren Alankuş'u rahatsız etti

Evrim Alankuş'un 2015 yılında Hendek Operasyonları yapıldığı sırada Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımlar yaptı. Alankuş "Katledilen özvarlıklarımız ve insanlık", "Bu zulüm sonsuza kadar devam edecek" şeklinde sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Terörist kuzeni operasyonda etkisiz

Evren Alankuş'un kuzeni Ulaş Alankuş... Terör örgütü PKK'nın özel görevler için kullandığı MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu sözde sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş Ağrı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

'Maseratili terörist'in villasına operasyon

Alankuş'un ismi ilk kez Urfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaparken meydana gelen patlamada duyulmuştu. 32 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ayağından yaralanan terörist Alankuş, patlamadan 3 ay sonra Edremit'te lüks bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Alankuş'un dikkat çekmemek için Maserati marka lüks otomobil alıp kendisine 'işadamı' görüntüsü verdiği ortaya çıktı.





HDP kongrelerindeki görüntüleri ortaya çıktı

Örgüt üyelerinin hücre ev olarak kullandıkları lüks villada ve otomobillerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, şifreli bilgisayarlar, çok miktarda İngiliz sterlini, sahte pasaport yapımında kullanılan belgeler ele geçirilirken terörist Alankuş da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristin HDP kongrelerine katıldığı görüntüler de ortaya çıktı.













Cezaevinden çıktı: Dağ kadrosuna geçti

Cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna geçen Alankuş 2017'de Kobani'ye geçti. Kuzey Irak'taki silah eğitiminin ardından Ağrı yapılanmasında görevlendirilen Alankuş, 4 yıl boyunca istihbarat birimleri tarafından takip edildi.





Örgütün sözde Karadeniz sorumlusu yapılacaktı

Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinden Murat Karayılan tarafından özel olarak eğitilen Ulaş Alankuş, Kürtçe bilmediği için Ağrı'dan Karadeniz'e geçmeye hazırlanıyordu.





Terörist kuzenine 'özgürlük' istedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihale peşkeş çektiği Evren Alankuş'un terörist kuzeni Ulaş Alankuş için defalarca 'özgürlük' istedi.









Bir başka terörist kuzen daha: Övgüyle bahsetti

Evren Alankuş, üniversiteleri işgal eden ve tutuklanan kuzeni Binali Alankuş için de övgü dolu paylaşımlar yaptı. Alankuş fotoğrafını paylaştığı kuzeni için, "Tutsak ettiğiniz tek şey bu çocukların bedenleri zihinlerinideki aydınlığı tutsak edemezsiniz" ifadelerini kullandı.





Evren Alankuş da 'Atatürk maskesi' takanlardan

Terör örgütleriyle ilişkisi alenen ortada olan Evren Alankuş, CHP kongrelerinde sıkça boy gösteriyor. Sosyal medya hesaplarından CHP rozetleri ve Atatürk fotoğrafları paylaşarak kendini maskelemeye çalışıyor.





Tanju Özcan'ın DEM sözleri lafta kaldı

Evren Alankuş'la irtibatı uzun süredir devam eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'DEM'le yakınlaşmam' sözlerinin altının boş olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Tanju Özcan'ın konuyla ilgili ne açıklama yapacağı ve Bolu halkının bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu.











