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Denetimli serbestlikte yeni dönem: Suçla mücadelede akademik destek güçleniyor

Denetimli serbestlikte yeni dönem: Suçla mücadelede akademik destek güçleniyor

Oğuzhan Ürüşan
17:3518/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Denetimli serbestlikte yeni dönem
Denetimli serbestlikte yeni dönem

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Medipol Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik kapsamında bulunan bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Medipol Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik kapsamında bulunan bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, suçtan uzak, üretken ve topluma uyumlu bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen bir dizi eğitim, rehabilitasyon ve araştırma faaliyetini kapsıyor.


Topluma uyum ile birlikte bilimsel katkı sunulacak

İmzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin yeniden topluma entegrasyon süreçlerinin desteklenmesi, eğitim yoluyla güçlendirilmesi ve özellikle madde ve davranışsal bağımlılıklarla mücadeleye yönelik programların geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca ortak proje ve AR-GE çalışmalarıyla denetimli serbestlik sisteminin bilimsel temellere dayandırılması hedefleniyor.

Öğrenciler ve akademisyenler için uygulama fırsatı

Bu kapsamlı işbirliği, Medipol Üniversitesi bünyesindeki psikoloji ve hukuk öğrencilerine staj, saha çalışması ve gözlem gibi uygulamalı öğrenme imkânları sunacak. Aynı zamanda akademik personel, suçun önlenmesi, bağımlılık, çocuk koruma ve rehabilitasyon gibi alanlarda gerçek vakalar üzerinden araştırmalar yapabilecek. Protokolde kişisel verilerin korunması ve taraf bilgilerinin gizliliği esas alınarak tüm faaliyetlerin bilimsel ve etik ilkelere uygun şekilde yürütüleceği belirtildi.


“Sürdürülebilir katkı' vurgusu

Taraflar, bu iş birliğini sürdürülebilir bir modele dönüştürme konusunda kararlılık gösterirken, hem bireylerin gelişimine katkı sunmayı hem de toplum güvenliğini artırmayı ortak hedef olarak benimsediklerini vurguladı.

Protokol törenine yoğun katılım

18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de Ankara Medipol Üniversitesi’nde düzenlenen imza törenine; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Pınar, Genel Sekreter Serkan Yiğit, Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürü Ebru Yıldırım Kocalar ve Müdür Yardımcısı Evren Karakoç katıldı.


İmzalanan protokol ile akademi ve adalet kurumları arasında kurulan köprü sayesinde, ceza adalet sisteminin daha kapsayıcı, daha bilimsel ve daha insan odaklı bir yapıya kavuşması bekleniyor.

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