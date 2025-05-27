Deniz Feneri Derneği 'Kurban Kim?' sloganıyla 20 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapacak

Gazze’ye yönelik kurban organizasyonu, hem insani yardımın niteliği hem de lojistiği açısından özel bir planlama içeriyor. Kesilen kurbanlar, savaşın tam ortasındaki Gazze’ye konserve et formunda ulaştırılacak.

Kurban etleri şoklanarak konserve edilecek farklı bölgeden Gazze’ye ulaştırılacak

Gazze’ye yapılacak yardımın süreci şöyle işleyecek:

Yurt dışında kesilen kurbanlıklar, İslami usullere uygun şekilde kesildikten sonra etler hızlıca şoklanarak hijyenik şekilde korunacak. Ardından, özel bir tesiste konserve haline getirilecek. Bu konserveler, belirlenen bir güzergâh üzerinden Gazze halkına ulaştırılacak.

Bu sayede, Gazze’de taze et ulaştırmanın mümkün olmadığı savaş ve abluka şartlarında, uzun süre bozulmadan kalabilen, güvenli ve protein açısından zengin et konservesi bölge halkına ulaştırılacak. Bu yöntemle, binlerce Gazzeli aileye ulaşmak ve sürdürülebilir yardım sağlamak amaçlanıyor.

Yurt Dışı Kurban Kampanyası 2025’te de Geniş Kapsamlı Deniz Feneri, bu yıl da yurt dışında milyonlarca insanın bayramda kurban etiyle buluşabilmesi amacıyla kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanına ulaştıracak. Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere onlarca ülkede kurban organizasyonu yapılacak. Kesimler, her yıl olduğu gibi İslami usullere uygun biçimde gerçekleştirilecek ve etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yurt dışı kurban bedeli bu yıl 4 bin 700 TL olarak belirlendi. Dernek, bu bağışlarla Afrika’dan Güney Asya’ya kadar uzanan bölgelerde kesim ve dağıtım çalışmaları yürütecek.

Kurban bedelleri açıklandı

Deniz Feneri Derneği 2025 yılı vekaletle kurban bağış bedellerini açıkladı:

Yurt dışı genel: 4 bin 700 TL

Yurt içi: 16 bin 500 TL

Gazze: 8 bin TL

Arakan: 6 bin TL

Suriye: 16 bin 500 TL

Özellikle Gazze için ayrı bir bütçe oluşturuldu. Bağışçılar, 8 bin TL karşılığında kurbanlarını Gazze için bağışlayabiliyor. Bu kurbanlar, yukarıda açıklanan lojistik zincirle bölge halkına ulaştırılacak.

"Kurban Kim?" ibadetin ruhuna dair bir soru

Bu yılki kampanyanın merkezinde, “Kurban Kim?” sorusu yer alıyor. Bu çağrıyla Deniz Feneri, kurban ibadetinin yalnızca bir dini vecibe olmadığını; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ruhunu yansıttığını vurguluyor.

Deniz Feneri Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, “Kurban sadece kesilen bir hayvan değil, umut olan bir iyiliktir. Bu yıl kurbanlarımızı Gazze’de her lokması bir cana umut olacak şekilde ulaştıracağız. Konserve sistemimizle abluka altındaki Gazze’ye güvenli gıda taşıyacağız.” dedi.

Gönüllüler Yola Çıkıyor: Merhamet Ulaşacak

Derneğin gönüllüleri, dünyanın farklı bölgelerinde kesimlerin gerçekleştirilmesi ve dağıtımların yapılması için zorlu koşullarda görev alacak. Uçuşlar, araziler, altyapı eksiklikleri onları yıldırmıyor. Her gönüllü, emanet aldığı kurbanı layıkıyla yerine ulaştırmak için mücadele edecek.

Bayramlık projesiyle yetimlere sevgi taşınıyor

Deniz Feneri ayrıca bu yıl 30 ülkede binlerce yetime bayramlık kıyafet yardımı yapmayı hedefliyor. Hayırseverler, 1.500 TL bağışla bir yetimi bayramlıkla sevindirebilir. Dileyenler, “BAYRAMLIK” yazıp 5560’a SMS göndererek 50 TL’lik katkıda bulunabiliyor.

Bağışlar nasıl yapılıyor?

Hayırseverler, kurban bağışlarını şu kanallardan gerçekleştirebilir:

www.denizfeneri.org.tr adresi üzerinden online olarak 0212 414 60 60 numaralı çağrı merkezinden Dernek merkezlerine şahsen başvurarak Bankalarda bulunan Deniz Feneri Derneği hesaplarına ödeme yaparak

Kurban kesimleri nasıl gerçekleşiyor?

Kurbanlıklar, İslami kurallara uygun olarak seçiliyor ve kesiliyor.

Etler, doğrudan ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırılıyor ya da Gazze örneğinde olduğu gibi işlenerek ulaştırılıyor.

Kesim bilgisi SMS ile paylaşılırken, vekalet sahibine kesim anına ait video kaydı da gönderiliyor.







