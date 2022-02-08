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ANKARA

Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır

MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam’da partililerle yaptığı kampta cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatıp, “Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Bahçeli, “Erdoğan’ın aday olamayacağı” yönündeki propagandanın hiçbir yasal temelinin olmadığını söyledi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisince Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’de aday olamayacağına ilişkin iddialara noktayı koyan Devlet Bahçeli, “Bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur” dedi. Bahçeli, söz konusu iddialara tepki göstererek şöyle konuştu:

İDDİA TEMELSİZ

  • “Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız."

GEREKİRSE YENİ DÜZENLEME

  • "Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın.”

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