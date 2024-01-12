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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz mevkidaşıyla Yemen'i görüştü: Gerilim düşürülmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

21:28 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 22:12 - 12/01/2024 Cuma
AA
David Cameron - Hakan Fidan (Foto: Arşiv)
David Cameron - Hakan Fidan (Foto: Arşiv)

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, Husilere karşı 'deniz görev gücü' oluşturdu

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

ABD ve İngiltere, dün gece saatlerinde Yemen'in farklı noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşıyla Yemen'i görüştü: Gerilim düşürülmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan görüşmede, yakın coğrafyada çok sayıda anlaşmazlık bulunduğuna işaret ederek,
Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.
Fidan'ın,
bu doğrultuda Türkiye'nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze'deki son durum da ele alındı.

Bakan Fidan'ın, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladığı öğrenildi.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#İngiltere
#Yemen
#Aden Körfezi
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