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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki: Ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir konusunda Türkiye'yi suçlayan sözlerine ilişkin "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Macron ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Macrona sert tepki: Ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'nın Lviv şehrinde Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron'un Cezayir konusunda Türkiye'ye yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Fransa'nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz ve bunu da olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik." dedi.

Çavuşoğlu, son dönemde tarihi konularda yanlış yorum ve çarpıtmaların görüldüğünü belirterek, "Bu konuda Fransa'nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı. Özelikle tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Cezayir de zaten bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'la, kendisinin de Fransız mevkidaşıyla basın üzerinden değil de doğrudan konuşma konusunda hemfikir kaldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu bakımdan da bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Şu anda Fransa seçim atmosferine girmiş durumda ve seçimler sebebiyle Macron'un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Oysa gerek Fransa'da gerek başka ülkelerde bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz. O nedenle bu tür popülist yaklaşımlar yerine kendi halkının güvenini kazanacak adımlar atması daha faydalı olur diye düşünüyorum.

  • Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi."

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