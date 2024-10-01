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Dışişleri: Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi için planlama hazır

Dışişleri: Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi için planlama hazır

Seren Som
17:341/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır.


Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.


Süreci yürütmek üzere "Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi" tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.


Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.


Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.


Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20'ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir."



İsrail Lübnan'da 2006'da aldığı hezimeti yaşayacak mı: Enkazdan ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğu Siyonist'in yenildiğini haykırıyordu

Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 273 kişi öldü. İsrail, 2006 yılında da benzer saldırıları Lübnan'a gerçekleştirmiş, ancak hezimete uğramıştı. Ersin Çelik Yeni Şafak’te yayınlanan bugünkü yazısında, 2006’da bombalanan bir evin enkazından ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğun İsrail’in yenildiğini ilan ettiğini hatırlatırken, günümüze dair şu soruyu dile getirdi: Zihnen İran’ın kontrolünde olan kadim İslam şehirleri; Beyrut, San’a, Bağdat ve Şam şehirlerinin akıbeti ne olacak?


#Lübnan
#Dışişleri Bakanlığı
#Tahliye

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