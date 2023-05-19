Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Pontus provokasyonu' tepkisi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin

Yunanistan'daki ülke basınına yansıyan asılsız iddialarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Ermeni çeteleri tarafından işgal edilen Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs, Yunanistan için adeta "provokasyon günü" oldu.
Miçotakis'ten soykırım iftirası
Dışişleri'nden Miçotakis'e sert tepki: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin
Miçotakis'in provokatif paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi.