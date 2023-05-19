Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Pontus provokasyonu' tepkisi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TGRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlere ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Ekrem İmamoğlu'nun özür dilemesi lazım. Topluma yalan bilgiyi doğru bilgiymiş gibi verdiler. Ben hiç çıkıp açıklama yapmadım o gün ama iki belediye başkanı sorumsuz bir şekilde konuştu. Milletin iradesini beklediği bir süreç o. Çok net bir şey söyleyeyim, istihbaratımız var. O gece Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi. Böyle bir hadisede devreye girilmesi ve teröristlerin Türkiye'de bu karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya dökülmesi talimatı var. O gece ortalığın karıştırılması için talimat verildi. Ama Türkiye o gece çok net bir tablo ortaya koydu, seçimleri demokrasi şenliğine dönüştürdü" dedi.