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Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Pontus provokasyonu' tepkisi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Pontus soykırımı" yalanıyla hakaret etti. Miçotakis'in provokatif paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı mesnetsiz “Pontus” iddialarına, "İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz “Pontus” iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz. Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

14:41 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yunanistan'daki ülke basınına yansıyan asılsız iddialarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yunanistan'daki ülke basınına yansıyan asılsız iddialarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Ermeni çeteleri tarafından işgal edilen Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs, Yunanistan için adeta "provokasyon günü" oldu.

Miçotakis'ten soykırım iftirası

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı Twitter paylaşımı ile sözde Pontus soykırımından bahsetti, Türkiye'ye iftira attı. Miçotakis,
"Pontus Rumlarının soykırıma uğradığı bu günü içtenlikle anıyoruz. Çoğu imha edildi. Bir kısmı vatanını terk edip kaçmak zorunda kaldı. Pontus soykırımının uluslararası tanınırlığı için çabamız devam ediyor. Adalet yerini bulana kadar anmaya devam edeceğiz"
dedi.

Dışişleri'nden Miçotakis'e sert tepki: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin

Miçotakis'in provokatif paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a verilen cevap şu şekilde:

'Yunanistan’ın asla unutmaması gereken bir ders'

"19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarihtir. Bu eşsiz kurtuluş mücadelesi, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu’yu işgale yeltenen Yunanistan’ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini almıştır.

'Beyhude bir çaba'

İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz “Pontus” iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz.
Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla ülkemizi hedef alanlara
işgalci Yunan ordusunun Anadolu’daki kanlı istilâsı
sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan’ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkûm edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına alındığını hatırlatıyoruz.

'Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin'

Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan’daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve işbirliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz."
Bakan Soylu: Seçim gecesi ortalığın karışması için Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi
Bakan Soylu: Seçim gecesi ortalığın karışması için Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TGRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlere ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Ekrem İmamoğlu'nun özür dilemesi lazım. Topluma yalan bilgiyi doğru bilgiymiş gibi verdiler. Ben hiç çıkıp açıklama yapmadım o gün ama iki belediye başkanı sorumsuz bir şekilde konuştu. Milletin iradesini beklediği bir süreç o. Çok net bir şey söyleyeyim, istihbaratımız var. O gece Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi. Böyle bir hadisede devreye girilmesi ve teröristlerin Türkiye'de bu karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya dökülmesi talimatı var. O gece ortalığın karıştırılması için talimat verildi. Ama Türkiye o gece çok net bir tablo ortaya koydu, seçimleri demokrasi şenliğine dönüştürdü" dedi.


#Dışişleri Bakanlığı
#Yunanistan
#19 Mayıs 1919
8 dakika önce
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