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'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün aracı suç makinesi çıktı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün aracı suç makinesi çıktı

00:2430/05/2025, Cuma
DHA
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Polisin dur ihtarından kaçan araçtan çıkan 3 kişiden 2si aranan suçlular olduğu tespit edildi.
Polisin dur ihtarından kaçan araçtan çıkan 3 kişiden 2si aranan suçlular olduğu tespit edildi.

Kütahya'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan aracın şüphelilerden Ç.Ç.'nin ‘kasten öldürme' suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla, 34 ayrı suçtan kaydı olan İ.A.'nın da ‘kasten yaralama' suçundan arandığı belirlendi. Sürücü yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken hakkında suç kaydı olan 2 zanlının işlemleri devam ediyor.

Kütahya'da polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 40 kilometre süren takip sonucu yakalandı. Sürücü E.E. (23) ve araçtaki Ç.Ç. (25) ile İ.A. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ç.Ç.'nin ‘kasten öldürme' suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla, 34 ayrı suçtan kaydı olan İ.A.'nın da ‘kasten yaralama' suçundan arandığı belirlendi.

Araçtan çıkan 2 kişi aranan zanlılar çıktı

Kütahya- Eskişehir karayolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 26 T 0128 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ikazlarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, yaklaşık 40 kilometre süren takibin ardından Aslanapa ilçesi Pazarcık yol ayrımında durduruldu. Sürücü E.E. (23) ile birlikte araçta bulunan Ç.Ç. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ç.Ç.'nin ‘kasten öldürme' suçundan 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı, 34 ayrı suçtan kaydı olan İ.A.'nın ise kasten yaralama suçundan arandığı belirlendi.

Şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Sürücü E.E. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. ve İ.A.'nın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



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