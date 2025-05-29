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Avcılar'da otomobilini tartıştığı sürücünün üzerine sürdü: Ezilmekten son anda kurtuldu

Avcılar'da otomobilini tartıştığı sürücünün üzerine sürdü: Ezilmekten son anda kurtuldu

12:1629/05/2025, Perşembe
DHA
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Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar'da trafikte çıkan tartışmada otomobiline binen sürücü, aracını diğer kişinin üzerine sürdü. Sürücü ezilmekten son anda kurtulurken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan Ispartakule Fuar ve Sergi Alanı önünde meydana geldi. Caddede ilerleyen iki sürücü arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada aracına binen sürücü, otomobilini diğer kişinin üzerine sürdü. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan kişiye çevredekiler yardım ederken sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





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