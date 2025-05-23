Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı: Bir yaralı

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki ehliyetsiz olduğu öğrenilen Taha K. idaresindeki üzerinde plakası olmayan motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 BFP 876 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü Taha K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.