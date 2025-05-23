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Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı: Bir yaralı

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı: Bir yaralı

00:3823/05/2025, Cuma
IHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da 15 yaşındaki ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün idaresindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki ehliyetsiz olduğu öğrenilen Taha K. idaresindeki üzerinde plakası olmayan motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 BFP 876 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü Taha K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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