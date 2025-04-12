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Ekrem İmamoğlu'nun yıktırdığı cami yıllardır yapılmadı

Ekrem İmamoğlu'nun yıktırdığı cami yıllardır yapılmadı

09:2112/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
IHA
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Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır başlanılmadı.
Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır başlanılmadı.

2019 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve güvenlik gerekçesiyle yıkılan Avcılar’daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hâlâ yeniden inşa edilmedi. O dönem kontrollü şekilde yeniden yapılacağı açıklanmıştı.

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
'nun ilk seçim çalışmalarında yapımına başlanacağı sözünü verdiği
Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'
nin bulunduğu alanda otlar bitti. Çevre sakini vatandaşlar cami inşaatının bir türlü başlamamasına tepki gösterdi.

Marmara Denizi'nde 26 Eylül 2019 yılında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresi yıkılan İstanbul Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii hakkında ağır hasarlı kararı verilmiş ve camii, alınan belediye meclisi kararı ile yıktırılmıştı. Alınan karot örneklerinden 8 ay sonra kontrollü olarak yıkılan E-5 Avcılar Metrobüs İstasyonu yakınındaki muhteşem cami 6 yıldır yapılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince çevresi ‘Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı' yazısı ve maket fotoğraflı İmamoğlu imzalı bariyerlerle çevrilen cami alanında, çalışmalar 6 yıldır bir türlü başlamadı.


Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Avcılar'da, hasarlı olduğu için 4 yıl önce yıktıkları Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yeniden inşasına seçimden hemen sonra başlanacağını açıklamıştı.



"Çok üzülüyorum burayı böyle görünce"


Avcılar sakinleri ise yıllarca ibadet ettikleri caminin bir an önce yeniden yapılmasını istiyor. Hacı Sıddık Yegin isimli vatandaş, caminin henüz yapılmamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, "Bu ibadethanenin yapılması lazım. Ne bekleniyor niye yapılmıyor bilmiyoruz. İstanbul gibi bir şehirde, Avcılar metrobüs aktarma merkezi ve bütün yolların kesiştiği bir nokta. Şehre Müslüman kimliğinin mührünü vuran bir cami neden 6 yıldır inşa edilmez. İbadete gelirdik bu camiye çoğu vakitlerde. Burada çok namaz kılardım. Cami yıkıldıktan sonra bizim için cemaate gitmek artık çok zor oldu. Burası merkezi bir camiiydi. Çok üzülüyorum arsayı böyle boş görünce" dedi.



Caminin yeniden yapılmasına geç kalındığını ifade eden bir başka vatandaş ise, "Her zaman burada namaz kılıyorduk. Sebebini de öğrenmiyoruz neden yapılmadığına dair" diye konuştu.


Cami için yeniden yapılan projede Diyanet İşlerinin ilçe müftülüğü için yapılan alanlar kaldırıldığı için itiraz oldu, Yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmet alanı taleplerini de içine alan bir proje için zaman kaybı yaşandığı belirlendi. Yeni projenin İBB Meclisi gündeminde olduğu, oy çokluğu ile geçmesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ile camiyi yaptırma sürecinin başlayacağı öğrenildi.





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