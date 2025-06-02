Elazığ'da uyuşturucu ile mücadelede 107 operasyonda 107 kişi tutuklandı

Terörle mücadele ve düzensiz göçmenlere yönelik bilgileri paylaşan Vali Hatipoğlu, "Terörle mücadelede PKK/KCK terör örgütüne yönelik 218 kırsal, 48 şehir merkezli olmak üzere toplam 266 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen 16 operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ile mücadelede yapılan 107 operasyonda, 107 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 31 kilo 900 gram uyuşturucu madde, 7 bin 130 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2025 yılı boyunca siber devriyeler tarafından 530 şahıs/hesap tespit edildi. Paylaşımların, yüzde 30'u terör, yüzde 26'sı asayiş, yüzde 15'i güvenlik konulu içeriklerdi. Bu kapsamda yapılan 9 operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı, 36'sı tutuklandı. Elazığ'da şu anda 9 bin 863 Suriyeli göçmen bulunduğu belirtilirken, düzensiz göçle mücadelede 107 operasyon yapıldı, 330 düzensiz göçmen yakalandı, 1 araca el konuldu. Ayrıca 688 Suriyeli gönüllü olarak onurlu, güvenli ve düzenli şekilde ülkelerine döndü" şeklinde konuştu.

Trafik denetimlerinin verilerini de paylaşan Hatipoğlu, ''Trafik denetimleri kapsamında 2025 yılı itibariyle toplam 472 bin 386 araç denetlenmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 13'lük bir artış sağlanmıştır. Bu denetimler sonucunda 91 bin 401 araca işlem yapılmış ve işlem sayısında bir önceki yıla göre yüzde 27'lik bir artış kaydedilmiştir. Çakar denetimleri kapsamında bin 374 araç denetlenmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 59'luk bir artış sağlanmıştır. Ayrıca 556 ticari taksiye işlem yapılmış ve 2024 yılına göre yüzde 36'lık bir artış sağlanmıştır. Okul servislerine yönelik denetimler sonucunda ise 2 bin 937 okul servisi denetlenmiş ve 378 araca işlem yapılmıştır. Bu işlem sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 56'lık bir artış gözlemlenmiştir" diye konuştu.