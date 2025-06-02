Tekerlekli sandalyesiyle 16 yıllık hac özlemini giderdi

"Tabii biz farklı bir açıdan gördüğümüz için daha farklı bir duygu oldu. Buraya geldiğimiz zaman ilk önce bu mekanda yapacağımız tüm duaların kabul olmasını niyaz ettik. Ailemize, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza ve özellikle son zamanlarda Filistin'e, Doğu Türkistan'a, Çeçenistan'a, Arakan'a, Myanmar'daki Müslüman kardeşlerimize de dualarımızı ettik. Hazreti Peygamber'in izlerini taşıyan bu topraklarda bulunmak tarifsiz bir his. Müthiş bir duygu oluşturuyor burada. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere sahabe-i güzin, evliyalar, asfiyalar, hepsinin ayak izleri burada. Sanki onlarla beraber tavaf ediyoruz, onlarla beraber say ediyoruz, onlarla beraber namaz kılıyormuş gibi bir hissimiz var. Allah herkese de bu duyguyu yaşatmayı nasip etsin."