Emniyet'ten İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarına cevap: Somut delil yok, ihbar kişisel kanaate dayalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'suikast' iddialarını yalanladı.

Emniyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in, cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu'na suikast düzenleneceğine dair ocak ayında ihbar yapıldığı iddialarına cevap verdi.

İhbar 2024 Aralık'ta yapılmış

Yapılan yazılı açıklamada İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatıldığı ve ihbarın 2024 yılı aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.

"İhbarcı Selçuk Tengioğlu"

Açıklamada, Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışma sonucu ihbarcının Selçuk Tengioğlu'nun olduğunun anlaşıldığı kaydedilerek, "Adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM Parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir." denildi.

"Somut delil yok, ihbar kişisel kanaate dayalı"

Söz konusu ihbarın usulüne uygun değerlendirildiği ve ihbarın somut delillere dayanmadığı, tamamen kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu belirtilen açıklamada bahse konu durumun Tengioğlu'nun beş yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğunun anlaşıldığı ve ilgili sürecin tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırıldığı kaydedildi.

Emniyet'ten iddialara yazılı açıklama ile cevap

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM Parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.