Erciyes AŞ yetkililerinden edinilen bilgilere göre, kar yağışı özellikle 2 bin 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde etkili oldu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, nisan ayında kar yağdı. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Sisin de etkili olduğu Erciyes Dağı'nda, kar yağışı 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.



