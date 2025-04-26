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Erciyes'e nisan ayında kar yağdı

Erciyes'e nisan ayında kar yağdı

10:4226/04/2025, Cumartesi
AA
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Erciyes'e nisan ayında kar yağdı
Erciyes'e nisan ayında kar yağdı

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes, nisan ayının son haftasında yeniden beyaza büründü. Baharın gelmesiyle birlikte havaların ısınması beklenirken, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğleye doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Erciyes AŞ yetkililerinden edinilen bilgilere göre, kar yağışı özellikle 2 bin 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde etkili oldu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, nisan ayında kar yağdı. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Sisin de etkili olduğu Erciyes Dağı'nda, kar yağışı 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.


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